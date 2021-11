Ue: Alfieri (Pd), piattaforma Conferenza su futuro Europa è esperimento di democrazia partecipativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore democratico Alessandro Alfieri, co-presidente della Conferenza sul futuro dell'Europa, "la piattaforma della Conferenza sul futuro dell'Europa è un esperimento di democrazia partecipativa che sfrutta il digitale e iniziative in presenza per capire come può cambiare l'Europa. Ed è uno strumento simile alle Agorà del Partito democratico volute da Enrico Letta per rilanciare l'idea di un campo largo e di dialogo nel centrosinistra". In un'intervista rilasciata a Radio Immagina, il parlamentare ha aggiunto: "Si tratta di uno strumento dove si mettono insieme diversi livelli, dai rappresentanti della Commissione Europea, agli europarlamentari, passando per i parlamenti nazionali e la società civile, con la possibilità per tutti di partecipare e poter portare i propri contributi su come l'Europa può cambiare. Il problema, adesso, è farla conoscere. Non può diventare chiaramente uno strumento di massa, ma non può nemmeno rimanere qualcosa che conoscono soltanto gli addetti ai lavori. Dobbiamo spingere per farla conoscere, deve farlo il governo, le forze sociali, il mondo delle università, per raccontare alle giovani generazioni che possono diventare protagoniste di un cambiamento. E poi - ha concluso l'esponente del Pd - bisogna avere più tempo a disposizione per far partecipare davvero i cittadini. Per questo chiederemo alla presidenza francese di portare più avanti la data delle conclusioni, che adesso è prevista per la primavera del 2022". (Com)