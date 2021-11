Emirati: Dubai pronta quotare in Borsa compagnia servizi idrici ed elettrici Dewa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Maktoum ha inoltre rilevato i piani per quotare dieci aziende governative e di proprietà statale sulla Borsa di Dubai come parte della strategia per espandere le dimensioni del mercato azionario a 816 miliardi di dollari. L'azienda di servizi pubblici serve più di un milione di clienti in tutto l'emirato. A partire dal 2020, Dewa fornisce acqua ed elettricità rispettivamente a più di 880.000 e 990.000 clienti. Secondo un rapporto del 2020, la società ha effettuato investimenti per un totale di 86 miliardi di dirham (23,41 miliardi di dollari) negli ultimi cinque anni per soddisfare i crescenti consumi. La sua capacità installata è fissata a 12.300 megawatt di elettricità e 1,779 miliardi di litri di acqua desalinizzata al giorno. (Res)