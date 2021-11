Rifiuti: Santori (Lega), Gualtieri chiarisca provenienza fondi per pulizia città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pulire la città è fondamentale e urgente: il pattume invade le strade e i romani meritano risposte. Gualtieri però non faccia inguacchi e chiarisca immediatamente da dove arrivano i 40 milioni stanziati per l'operazione". Lo dichiara in una nota, Fabrizio Santori, eletto con la Lega in Assemblea capitolina. Per Santori Gualtieri deve spiegare se " si tratta di fondi ordinari già in capo al contratto di servizio Ama?" o "si tratta di fondi del bilancio comunale che verranno straordinariamente distolti da altri servizi per coprire questo intervento. In questo caso - prosegue Santori - non si tratta di risorse ordinarie per la municipalizzata ma di fondi straordinari. Non giochi con i numeri, l'ex ministro dei banchi a rotelle. A prescindere serve celerità, ma anche trasparenza". (segue) (Com)