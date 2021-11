Rifiuti: Santori (Lega), Gualtieri chiarisca provenienza fondi per pulizia città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre ai dubbi sulla gestione economica - sottolinea l'esponente della Lega - viene da chiedersi: dove intende far portare il raccolto prodotto con la sua mega operazione da 40 milioni? Fuori regione, gravando sulla Tari dei romani? O negli impianti attuali? Così fosse viene da chiedersi: se queste infrastrutture sono in grado di reggere un'operazione di pulizia straordinaria, perché non sono stati usati prima? Chi ha costretto i romani a vivere tra i rifiuti non raccolti? Quale sarà l'apporto del presidente della Regione Zingaretti sulla questione rifiuti su cui ha notevoli responsabilità? Aspettiamo risposte dal neosindaco Gualtieri - conclude Santori - e gli ricordiamo che non permetteremo che questa operazione, per quanto necessaria, finisca a carico delle tasche dei romani soprattutto se gestita male e a fini propagandistici". (Com)