Grecia: Covid, governo annuncia misure per persone non vaccinate

- I cittadini greci non vaccinati contro il Covid-19 dovranno produrre un test rapido o Pcr negativo per entrare in banche, uffici pubblici, esercizi commerciali, luoghi di intrattenimento e negozi di parrucchieri. E' quanto stabilito dal governo di Atene che oggi ha annunciato nuove misure restrittive per arginare il rapido aumento dei casi di Covid-19. Il ministro della Salute, Thanos Plevris, ha affermato che le nuove regole avrebbero rafforzato il quadro per i non vaccinati. "Le restrizioni si applicheranno ai non vaccinati, poiché sono molto più a rischio e devono essere adottate misure per proteggerli", ha affermato. In base alle nuove regole, tutti i lavoratori non vaccinati nel settore privato e pubblico dovranno sostenere due tamponi a settimana (test rapido o Pcr). Tale disposizione non si applicherà negli alimentari e nei luoghi di culto. Plevris ha anche annunciato che saranno aumentati i controlli e le multe per coloro che infrangeranno le regole, avvertendo che ci sarà "tolleranza zero per coloro che ammettono persone non vaccinate" senza test negli spazi indicati. Il ministro ha anche annunciato che il numero dei posti letto in terapia intensiva è stato raddoppiato a 1.300. Plevris ha inoltre rivelato che il 5 novembre sarà aperta la piattaforma per la prenotazione della terza dose per gli adulti sopra i 18 anni. La dose di richiamo sarà offerta alle persone sei mesi dopo la seconda vaccinazione. (segue) (Gra)