Grecia: Covid, governo annuncia misure per persone non vaccinate (2)

- In Grecia è esclusa una nuova serrata nonostante l'aumento dei casi di Covid-19, ha spiegato in precedenza oggi il ministro della Salute ellenico, Thanos Plevris, parlando all'emittente televisiva "Mega Tv". Il ministro della Salute ha assicurato che il sistema sanitario ellenico "è protetto e pronto per affrontare questa pressione" che già si avverte sugli ospedali a causa dell'aumento dei ricoveri. Plevris ha imputato tale situazione agli scarsi livelli di vaccinazione in alcune regioni del Paese. (Gra)