Cop26: Papa, più attenzione a popolazioni che pagano un "debito ecologico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre nel suo messaggio a Alok Sharma, presidente della Cop26, ha fatto appello affinché ci sia una cura nei confronti delle "popolazioni più vulnerabili, verso le quali è stato maturato un "debito ecologico", connesso sia a squilibri commerciali con conseguenze in ambito ambientale, sia all'uso sproporzionato delle risorse naturali del proprio e di altri Paesi. Non possiamo negarlo - ha evidenziato Francesco che ha osservato - il 'debito ecologico' richiama, per certi versi, la questione del debito estero, la cui pressione ostacola spesso lo sviluppo dei popoli. Il post-pandemia può e deve - ha aggiunto - ripartire tenendo in considerazione tutti questi aspetti, collegati anche con l'avvio di attente procedure negoziate di condono del debito estero associate a una strutturazione economica più sostenibile e giusta, volto a sostenere l'emergenza climatica". (Civ)