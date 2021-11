Brexit: Johnson, Londra non cambia posizione su disputa con Parigi su diritti pesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito non ha cambiato la sua posizione nella disputa con la Francia sui diritti di pesca post Brexit. Lo ha ribadito il premier britannico, Boris Johnson, nella conferenza stampa a Glasgow per la Cop26. “Riaffermo quanto detto prima: stiamo lavorando molto da vicino sulle questioni che contano di più per tutte le persone del mondo”, ha dichiarato Johnson facendo riferimento alla lotta al cambiamento climatico, rispetto alla quale la questione dei diritti di pesca "diventa effimera”. “Ma il Regno Unito non ha cambiato posizione”, ha concluso. (Rel)