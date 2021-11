Cina: condivide meme "offensivo" per agenti di polizia, condannato a 9 giorni di prigione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo in Cina è stato condannato a nove giorni di prigione per aver condiviso un meme ritenuto "offensivo" dalle forze di polizia. Lo rende noto la "Cnn", precisando che l'immagine in questione raffigurava un cane in uniforme e distintivo. Il meme era stato condiviso dall'utente "Li" all'interno di un gruppo WeChat di circa 300 membri, insoddisfatti delle misure anti-pandemiche in vigore nella regione settentrionale di Ningxia. A seguito della "soffiata" di un utente indignato dall'audace assimilazione, la polizia locale ha condotto un'indagine sulla piattaforma di messaggistica che ospitava il gruppo, risalendo a Li. Dopo averlo tratto in arresto, l'utente "ha ammesso il suo crimine" ed è stato condannato a nove giorni di prigione, rende noto la polizia di Ningxia. (Cip)