Fisco: Turco (M5s), interrogazione per estendere cedibilità crediti fiscali ad altri bonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mario Turco, vicepresidente designato del Movimento cinque stelle e già sottosegretario a palazzo Chigi nel governo Conte II, rileva che "i dati odierni di Enea e Unioncamere, sull'aumento delle imprese e dei cantieri nel settore dell'edilizia, rappresentano l'ennesima certificazione del successo non solo del superbonus 110 per cento ideato dal M5s, ma soprattutto del principio che ne è alla base, ovvero la cedibilità dei relativi crediti fiscali". L'esponente pentastellato aggiunge in una nota: "Il governo pare essersene reso conto all'interno del recente decreto legge sull'attuazione del Pnrr, in cui è stato introdotto un superbonus turismo all'80 per cento diretto alle imprese alberghiere e alle strutture ricettive, interamente cedibile come il superbonus edilizia. Per questo motivo ho appena presentato un'interrogazione al governo per chiedere l'estensione del principio di cedibilità anche ai crediti d'imposta del piano Transizione 4.0 e ai crediti d'imposta per il Mezzogiorno". Turco prosegue: "Nell’attuale situazione economica, e considerato il successo del superbonus 110 per cento, non possiamo rinunciare, per motivi tutt’ora sconosciuti, alla possibilità di mettere a disposizione dell’economia uno strumento che permette alle imprese di realizzare investimenti fondamentali per la transizione energetica e tecnologica, per la sostenibilità e la produttività, evitando di indebitarsi o di rinunciare al capitale proprio". (Com)