Roma: rapine durante una festa di Halloween, 5 giovani denunciati (2)

- Le indagini condotte nell’immediatezza dai carabinieri hanno consentito di individuare nel parcheggio del locale un’autovettura con a bordo 5 ragazzi, subito fermati per un controllo, rinvenendo, occultate in alcuni vani del veicolo, 3 collanine metalliche, con i ganci di chiusura lesionati. I 5 giovani non hanno saputo giustificare la provenienza delle collanine che, pertanto, sono state sequestrate, mentre i 5 sono stati denunciati a piede libero. Le indagini dei militari continuano per accertare gli autori di analoghi episodi che hanno visto vittime ulteriori partecipanti alla festa di Halloween. (Rer)