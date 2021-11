Difesa: Auddino (M5s), chiariti costi su nuovi blindati Esercito, da Commissione via libera ad acquisizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta "a una mia richiesta avanzata in commissione Difesa per avere delucidazioni in merito al forte aumento del costo unitario dei blindati leggeri Lince 2 per l'Esercito - da 1,6 milioni a 2,2 milioni a veicolo nel giro di poco più di un anno - il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè (FI) ha chiarito che i circa 600 mila euro di aumento sono imputabili al prolungamento da 4 a 10 anni del supporto logistico integrato previsto dalla nuova contrattualistica, a 'significativi aggiornamenti' software e hardware degli apparati radio-satellitari e dei sistemi di comando, controllo e navigazione e soprattutto alla decisione di dotare una percentuale maggiore di veicoli della torretta remotizzata Hitrole, che ha un costo unitario di circa 250 mila euro. Ottenute le informazioni richieste, abbiamo dato il via libera al programma di acquisizione". Lo dichiara in una nota il senatore M5s Giuseppe Auddino, membro della commissione Difesa di palazzo Madama. (Com)