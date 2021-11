Imprese: Giorgetti incontra Assologista, progetti da sostenere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha incontrato il presidente di Assologistica Umberto Ruggerone. La riunione - riferisce una nota del Mise - è stata dedicata alla situazione della filiera logistica e al "significativo contributo" che gli operatori del settore possono apportare in una fase di ripartenza per l’intero sistema Paese. Assologistica ritiene il Mise un "interlocutore privilegiato" poiché al ministero sarà possibile attivare percorsi strategici che coinvolgano l’intera catena. A tal proposito Assologistica ha presentato al ministro una serie di proposte mirate all’efficientamento della filiera soprattutto in ottica di sostenibilità sociale, ambientale ed economica. "Il ministro ha apprezzato le finalità e i contenuti dei progetti illustrati rispetto ai quali si è impegnato a farsi promotore sia direttamente sia presso i colleghi di governo", conclude la nota. (Com)