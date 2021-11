Italia-Usa: presidente della Camera Fico inizia visita ufficiale a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico ha iniziato la sua visita ufficiale a Washington. "È iniziata la mia visita ufficiale a Washington. Primo appuntamento di oggi l’incontro con l’ambasciatrice Mariangela Zappia e tutti i dipendenti dell'ambasciata d'Italia in Usa, che ringrazio per il loro lavoro. Domani invece sarò a Capitol Hill ospite della speaker Nancy Pelosi", ha scritto Fico in un tweet.. (Nys)