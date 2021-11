Rifiuti: presidente Municipio VIII, pulizia straordinaria di circonvallazione Ostiense e via Ostiense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Piano straordinario di pulizia della città che oggi è stato presentato dal sindaco Roberto Gualtieri arriva immediatamente in Ottavo Municipio. Si parte da Circonvallazione Ostiense, il prossimo giovedì 4 novembre (nel caso di avverse condizioni meteo verrà rinviata) dove si procederà, grazie alla collaborazione con Ama, con il Servizio giardini e con il Dipartimento dei Lavori pubblici del Campidoglio, alla pulizia e bonifica dell'intera strada". Così, in una nota, il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri sulla sua pagina Facebook. "Un intervento integrato per la rimozione delle erbacce e delle piante infestanti - aggiunge - la pulizia delle caditoie e la raccolta delle foglie lungo tutti e due i lati della Circonvallazione Ostiense e su via Ostiense, da piazzale Ostiense a San Paolo. Per far in modo che si agevolino il passaggio dei mezzi sarà interdetta solo su Circonvallazione Ostiense la sosta per tutta la giornata del 4 novembre dalle 8.00 di mattina alle 18.00 della sera. A tutte e tutti chiediamo la disponibilità a far in modo che si intervenga il più rapidamente possibile, evitando di sostare con le auto lungo la strada. Un'attenzione che abbiamo atteso in questi anni e su cui ci siamo messi subito al lavoro, per questo primo intervento e per quelli che seguiranno. Immediata operatività di questa nuova stagione per Roma e un segnale importante per il nostro territorio. Avanti così". (Com)