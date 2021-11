Lombardia: approvata dal Consiglio mozione del Pd contro riorganizzazione estremismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata approvata dal Consiglio regionale, con 25 voti favorevoli e l'astensione del resto dell'aula, la mozione del Partito Democratico riguardo il divieto di riorganizzazione del partito fascista e lo scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di ispirazione neofascista, in seguito all'irruzione di estremisti di destra nella sede centrale della Cgil, lo scorso 9 ottobre a Roma. "Riteniamo doveroso una presa di posizione, come Consiglio, su questa questione. Il rischio che alcune persone possano infiltrarsi per noi del Movimento 5 Stelle basta per creare un allarme e spingerci a prendere contromisure", ha dichiarato il consigliere pentastellato Massimo De Rosa. "Questa mozione credo sia la più condivisibile sull'argomento - ha aggiunto il consigliere del Carroccio Andrea Monti -, la violenza politica è incompatibile con la democrazia. Gli animi in aula si sono scaldati in seguito all'intervento del consigliere del Gruppo Misto Viviana Beccalossi: "Trovo ridicolo che qualcuno chieda che si sciolga un partito, l'Italia è una democrazia forte e non ha bisogno di mettere fuori dalla Costituzione certi partiti e trovo anacronistico che dopo 70 anni si parli ancora dei valori dell'antifascismo come se fossero messi a rischio". (segue) (Rem)