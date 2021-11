Lombardia: approvata dal Consiglio mozione del Pd contro riorganizzazione estremismi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione è intervenuto anche Stefano Bruno Galli, assessore all'autonomia e cultura di Regione Lombardia che ha dichiarato come la lotta al fascismo sia "una questione della magistratura e poi delle istituzioni politiche". "ll problema è che gente eletta porta in Regione personaggi condannati per apologia del fascismo – ha rimarcato De Rosa -. Crediamo che ci siano misure che non volete prendere". Una "discussione surreale" per il consigliere di Forza Italia Gianluca Comazzi. Approvata, con 52 favorevoli, anche la mozione di condanna degli episodi di violenza politica e tutela della libertà di opinione presentata dalla Lega, presentata in seguito l'aumento, negli ultimi anni, dei casi di violenza politica. Luce rossa invece per la proposta del Movimento 5 Stelle a contrasto degli estremismi, bocciata con 43 voti contrari e 24 favorevoli. "Le nostre proposte sono state bocciate, mentre nessuna proposta concreta è stata presentata al fine di tutelare l'Ente regionale. Un'occasione perduta» ha commentato De Rosa. (Rem)