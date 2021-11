Francia: regione Paca, linea Marsiglia-Nizza a Transdev non comporta aumenti biglietti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione della linea ferroviaria regionale Marsiglia-Tolone-Nizza, nel sud della Francia, da parte della compagnia Transdev non avrà "conseguenze" sulle tariffe. Lo ha assicurato il presidente della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra (Paca), Renaud Muselier, durante una conferenza stampa. Il Consiglio regionale nei giorni scorsi ha scelto Transdev per la gestione della tratta, togliendo così alla Società nazionale delle ferrovie francesi (Sncf) il monopolio nell'ambito dell'apertura alla concorrenza del mercato. "La sfida è che il contribuente ne approfitti", ha detto Muselier. "Abbiamo chiuso zero stazioni, zero linee e non abbiamo aumentato i prezzi", ha aggiunto il presidente della regione.(Frp)