Covid: Locatelli (Cts), situazione Italia tra le più favorevoli in Europa

- Per Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e coordinatore del Comitato tecnico-scientifico (Cts), "la situazione virale nel Paese rimane una delle più favorevoli di tutto il Continente. L'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive e nelle aree mediche è largamente contenuto, certo va data dovuta attenzione al numero dei nuovi contagiati". Ospite a "Zapping", su Rai Radio 1, Locatelli ha aggiunto: "In Italia non siamo affatto ad una situazione fuori controllo. Grazie all'elevata adesione alla campagna vaccinale, ora siamo a circa l'83 per cento di tutte le persone vaccinabili che hanno completato il ciclo. Ovviamente si può e si deve fare meglio, l'obiettivo è arrivare almeno al 90 per cento". Alla domanda su come si raggiungerà il 90 per cento di vaccinati, vista la resistenza di alcuni a non sottoporsi appunto al vaccino, il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico ha spiegato: "Credo che valga la pena di parlare di esitazione e ritrosia. Questo sottolinea l'importanza del lavoro di convincimento da parte degli operatori sanitari, dei medici di medicina generale: bisogna spiegare a queste persone che vaccinarsi vuol dire volersi bene. Di preoccupante in questo momento non c'è nulla, mi addolorano alcune manifestazioni di protesta rispetto ai vaccini e ai green pass. Lo dico con una frase ad effetto - ha concluso Locatelli -, chi non si vaccina non si vuole bene". (Com)