Francia-Australia: Le Drian su crisi sottomarini, "duplicità" nelle nostre relazioni

- C'è stata una "duplicità" nelle relazioni tra Francia e Australia in merito alla crisi che si è aperta dopo che Canberra ha rotto un contratto con Parigi per la fornitura di sottomarini integrando Aukus, un partenariato con Stati Uniti e Regno Unito. Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, intervenendo all'Assemblea nazionale. Il 30 agosto "è stata scritta una dichiarazione comune" in base alla quale eravamo "sensibili al continuamento del programma dei sottomarini", ha detto il capo della diplomazia francese. "Il 15 settembre, il giorno stesso dell'annuncio trilaterale (Aukus), Naval Group riceveva parere positivo da parte della rivista strategica delle autorità australiane su questo programma" che avrebbe permesso "la firma del contratto", ha affermato Le Drian. Il ministro ha poi osservato che il dialogo tra i presidente francese Emmanuel Macron e l'omologo statunitense Joe Biden a margine del G20 hanno permesso di riprendere "un cammino positivo" nei rapporti tra Parigi e Washington. (Frp)