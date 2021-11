Green pass: Verri (Lega), seguo linea di Guidesi, pronto a firmare petizione di Confcommercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come già hanno dichiarato diversi compagni di partito in Regione anche Alessandro Verri, capogruppo della Lega al Comune di Milano, si schiera dalla parte di Confcommercio ma contro l'eventualità di una contromanifestazione. "In questo caso mi trovo d'accordo con il sindaco Giuseppe Sala - afferma Verri - e seguo la linea che ha espresso anche l'assessore regionale Guido Guidesi. Sono pronto anch'io a sottoscrivere la petizione di Confcommercio". (Rem)