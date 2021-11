Roma: Ama, il cimitero Laurentino riaperto da oggi alle sepolture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cimitero Laurentino "ha riaperto alle sepolture. Sono riprese oggi, infatti, le attività di inumazione salme e ceneri". Lo comunica Ama in una nota. "Si tratta di un risultato reso possibile grazie al lavoro di intensificazione delle operazioni cimiteriali di esumazione e ai lavori effettuati per la realizzazione di un nuovo campo di inumazione per le urne cinerarie, che è già disponibile. Le domande di inumazione, con allegata la documentazione necessaria, devono essere inoltrate all’indirizzo mail inumazioni.cc@amaroma.it secondo le modalità attualmente vigenti, consultabili nella sezione contatti del sito www.cimitericapitolini.it", conclude la nota.(Com)