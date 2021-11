Napoli: Grant (Lega), solidarietà ad agenti, subito taser a poliziotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà agli agenti di polizia intervenuti ieri sera a Napoli per bloccare ed arrestare un cittadino extra comunitario con pericolosi precedenti che si aggirava nel centro della città mentre brandiva un pericoloso coltello di oltre 40cm di lunghezza. Solo grazie alla destrezza degli agenti si evitava il peggio. Siamo sempre più convinti che i nostri corpi di polizia debbano avere in dotazione i cosiddetti "Taser", strumenti ad impulsi elettrici capaci di neutralizzare soggetti pericolosi e garantire l'incolumità degli operatori. Grazie alla perseveranza della Lega e del sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, presto sarà realtà". Così in una nota il segretario regionale della Lega in Campania Valentino Grant. (Ren)