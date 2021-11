Libano: quotidiano in lingua inglese "The Daily Star" licenzia i dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il più antico quotidiano in lingua inglese del Libano "The Daily Star" ha licenziato tutti i suoi dipendenti, diventando l'ultima vittima del crollo della stampa, un tempo fiorente, del Paese. Lo hanno annunciato oggi i dipendenti, citati dai media locali. Il giornale, che è in comproprietà con la famiglia dell'ex primo ministro Saad Hariri, ha interrotto la sua edizione cartacea all'inizio dello scorso anno e ha smesso di aggiornare il suo sito web due settimane fa. I licenziamenti hanno posto fine ad anni di difficoltà finanziarie durante i quali il personale veniva regolarmente pagato in ritardo. Il "The Daily Star" è stato fondato nel 1952 da Kamel Mroue, allora proprietario e caporedattore del quotidiano panarabo "Al Hayat". Il quotidiano non è stato pubblicato per più di un decennio durante la guerra civile, dal 1975 al 1990, tornando in edicola nel 1996. (Res)