Ucraina-Usa: colloquio Zelensky-Blinken, focus su Donbass, difesa e energia

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Glasgow, a margine della Cop26, il segretario di Stato Usa Antony Blinken. I due, come riferisce Zelensky sul proprio profilo Twitter, hanno discusso della situazione di sicurezza nel Donbass, di cooperazione nell'ambito militare e della difesa, oltre che delle sfide del settore energetico. "Gli Usa sostengono in maniera ferma l'integrità territoriale dell'Ucraina, esprimendo soddisfazione per i progressi nelle riforme e il forte impegno per la loro attuazione", si legge nel tweet di Zelensky. (Rum)