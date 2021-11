Cop26: Duque, 30 per cento territorio area protetta entro il 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha annunciato l'intenzione di dichiarare il 30 per cento del territorio boschivo del suo Paese come area protetta entro il 2022. "Sappiamo che la sfida più importante è collegare i finanziamenti con la conservazione degli ecosistemi. Non si tratta solo di dichiarare che entro il prossimo anno il 30 per cento del nostro territorio sarà area protetta, ma di come tutelare la biodiversità e collegare gli interventi ambientali ai finanziamenti per azioni a tutela dell'ambiente", ha affermato Duque durante l'inaugurazione dell'evento "Azione sulle foreste e l'uso del suolo" nell'ambito della Conferenza delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici (Cop26). Nel settembre dello scorso anno diversi leader mondiali, tra cui Duque, avevano firmato il documento "Impegno dei leader per la natura" con l'obiettivo di fermare, o almeno mitigare, la perdita di biodiversità. Uno degli obiettivi proposti era che i Paesi fossero in grado di proteggere il 30 per cento del territorio entro il 2030. L'annuncio di Duque anticipa l'obiettivo di 8 anni. (Mec)