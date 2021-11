Bosnia: Dodik, se noi siamo separatisti l'Alto rappresentante è un occupatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la Repubblica Srpska è un'entità "separatista" della Bosnia Erzegovina allora l'Alto rappresentante della comunità internazionale Christian Schmidt "è un occupatore". E' questa la replica dell'esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik, alle anticipazioni della relazione che Schmidt presenterà questa settimana dinanzi al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. "E' un uomo senza autorità. Finirà tutto con la mancata adozione dei suoi 'scritti', non ci sarà nessun documento. Vedrete per la prima volta che al Consiglio di sicurezza il rapporto dell'Alto rappresentante non sarà adottato, né l'Alto rappresentante si rivolgerà al Consiglio di sicurezza. È la sconfitta di un uomo che si è presentato come Alto rappresentante", ha detto Milorad Dodik, che in precedenza aveva dichiarato, in linea con la posizione della Russia, di non riconoscere Schmidt come Alto rappresentante della comunità internazionale nel Paese. (segue) (Seb)