Bosnia: Dodik, se noi siamo separatisti l'Alto rappresentante è un occupatore (2)

- Schmidt presenterà questa settimana il suo rapporto regolare al Consiglio di sicurezza dell'Onu. Secondo le anticipazioni del quotidiano britannico "The Guardian", che ha avuto accesso al documento, Schmidt proporrà di rafforzare la forza internazionale di mantenimento della pace in Bosnia Erzegovina se i "separatisti serbi" continueranno a minacciare di ritirarsi dalle Forze armate nazionali e creare un proprio esercito. Nell'ambito del dibattito sulla Bosnia Erzegovina, il Consiglio di sicurezza dell'Onu voterà anche sul rinnovo del mandato della missione Eufor, che attualmente conta 700 soldati nel Paese. In precedenza, la Russia aveva annunciato che avrebbe bloccato l'estensione della missione. Secondo le anticipazioni del quotidiano britannico, l'ex ministro tedesco avverte nel documento che la Bosnia Erzegovina sta affrontando "la più grande minaccia esistenziale nel dopoguerra". Schmidt ha inoltre commentato gli annunci di Milorad Dodik, membro serbo della presidenza tripartita, sul ritiro dell'entità serba dalle istituzioni statali definendoli delle "minacce" di secessione. "Questo equivale a una secessione senza dichiararla", ha dichiarato Schmidt nella relazione. (Seb)