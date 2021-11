Mps: Sani (Pd), accordi rispettati con Ue, ora garantire correntisti e lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo sta gestendo la vicenda Mps con attenzione, serietà e autorevolezza. La relazione del Direttore generale del Tesoro conferma infatti che gli impegni presi sono stati rispettati". Lo dichiara il deputato del Pd Luca Sani dopo aver preso parte all'audizione di Alessandro Rivera presso le commissioni Finanze di Camera e Senato. "L'operazione Unicredit – prosegue l'esponente democratico - non era sostenibile per la finanza pubblica e non dava dovute garanzie per l'integrità della banca. La linea espressa dal governo è quella sostenuta dal Pd: dopo aver dato prova di aver rispettato gli impegni assunti con la Commissione Europea, adesso occorre chiedere una proroga ragionevolmente ampia per valutare e procedere alla dismissione delle azioni pubbliche per valorizzare la partecipazione statale, salvaguardare il valore storico della banca, il suo radicamento territoriale e garantire correntisti e lavoratori".(com)