Ucraina-Qatar: Zelensky discute fornitura gas naturale con emiro Al Thani

- Il presidente ucraino Volodymy Zelensky ha incontrato a Glasgow l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, a margine della Cop26. I due hanno discusso la possibilità di forniture di gas naturale liquefatto in Ucraina. Nel 2015, la Turchia aveva negato all'Ucraina il passaggio delle navi gassiere attraverso lo stretto del Bosforo, perché in caso di incidente, le conseguenze per Istanbul avrebbero potuto essere "devastanti". (Rum)