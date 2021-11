© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo del gas iper uso privato in Germania è aumentato da agosto scorso del 17,3 per cento, che per una famiglia media con un consumo annuo di 20 mila chilowattora di energia equivale ad altri 263 euro in bolletta. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che finora il rincaro del gas ha interessato circa 560 mila famiglie tedesche. (Geb)