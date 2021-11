Covid: Fontana, spero numeri ricomincino a migliorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io spero che i numeri ricomincino a migliorare perché mi auguro che gli sforzi che abbiamo fatto in questi mesi, e che hanno dato finora degli evidenti, risultati positivi vengano premiati”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento oggi a Palazzo Pirelli. “Assistiamo negli ultimi giorni a qualche piccolo innalzamento dei numeri dei contagi, che fortunatamente per la nostra regione sono poco rilevanti – ha proseguito - dobbiamo comunque guardarli con attenzione. Per questo, come sempre, invito i cittadini a completare il ciclo vaccinale, a fare la terza dose qualora si appartenga alle categorie inserite in questa fase, e agli indecisi di vaccinarsi". (Rem)