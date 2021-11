Francia: governo annuncia 1,1 miliardi di euro per il settore del cloud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese ha lanciato un piano da 1,1 miliardi di euro a sostegno del settore "cloud". Il programma è stato svelato dal sottosegretario alla Transizione digitale, Cedric O, in una sede del gruppo OVHcloud. "Concretizziamo oggi la nostra ambizione di sempre: fare emergere dei campioni industriale ed europei", ha detto O, spiegando che per il 2025 saranno mobilitati complessivamente due miliardi di euro. Il piano rappresenta uno dei pilastri della strategia nazionale per il cloud lanciata nel maggio scorso.(Frp)