Taiwan: ministero della Difesa denuncia nuova sortita dell'aviazione cinese (2)

- La reazione dei vertici militari taiwanesi non si è fatta attendere e lo scorso 14 ottobre il ministro della Difesa, Chiu Kuo-cheng, ha annunciato un nuovo addestramento per le forze armate dell'isola, necessario ad incrementare la preparazione tecnica dei militari e la loro resistenza alla "guerra cognitiva della Cina", che "fiacca il morale delle truppe" con la disinformazione. Nel tentativo di incrementare la propria capacità difensiva, Taiwan ha cercato anche la collaborazione degli Stati Uniti, con i quali ha avviato diversi progetti di cooperazione militare. Lo scorso 28 ottobre, la presidente Tsai Ing-wen (Partito democratico progressista) ha confermato in un'intervista alla "Cnn" la presenza di un contingente statunitense sull'isola impegnato nella formazione delle truppe, mentre nella giornata di oggi il ministro della Difesa ha annunciato che un gruppo di Marine taiwanesi è stato addestrato per un mese nella base militare degli Stati Uniti a Guam, nell'Oceano Pacifico occidentale. (Cip)