Cultura: Rampelli (Fd'I), auguri a Portoghesi, maestro che non archivia passato

- Il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, rivolge "un augurio speciale a un collega speciale, il maestro Paolo Portoghesi che oggi compie novant'anni. Tra i pochi architetti italiani che riesce ancora a far 'parlare' le sue opere in italiano - prosegue il parlamentare in una nota - in un mondo nel quale l'architettura parla una sola lingua, quella della finanza, sempre più lontana dai desideri reali dei cittadini. Che ieri come oggi vogliono una sola cosa: vivere in una città che non archivi il passato, ma lo rivitalizzi. E l'architetto Portoghesi rientra nel novero dei pochi che ci riesce". (Com)