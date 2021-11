Imprese: Camera commercio Rieti-Viterbo, +0,34 per cento crescita in alto Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua la crescita del numero di imprese nell'alto Lazio, con un aumento complessivo nel terzo trimestre dello 0,34 per cento, una percentuale in linea con il trend nazionale, 0,36 per cento. Tra le due province è quella reatina a mettere a segno il risultato migliore con un +0,45 per cento, mentre si ferma a +0,29 per cento la Tuscia. A livello nazionale l'incremento è di +0,36 per cento e per il Lazio +0,49 per cento. È quanto emerge dall'analisi trimestrale Movimprese, condotta da Unioncamere e Infocamere, sui dati del Registro delle imprese della Camera di commercio Rieti-Viterbo. Questo risultato - spiega una nota della Camera di commercio Rieti-Viterbo - si va a sommare a quello positivo dei primi due trimestri, segnando un aumento complessivo nei primi nove mesi del 2021 dell'1,1 per cento, con le due province sostanzialmente in linea con questo trend. (segue) (Rer)