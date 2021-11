Imprese: Camera commercio Rieti-Viterbo, +0,34 per cento crescita in alto Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i settori più attivi di quest'anno si trovano senz'altro i servizi di informazione e comunicazione, le attività professionali scientifiche e tecniche, i servizi di supporto alle imprese e le costruzioni. Quest'ultimo settore, sicuramente il più importante, sia in valore assoluto sia in termini di indotto all'interno dei sistemi imprenditoriali hanno chiaramente influito le varie misure a sostegno del comparto, in primis il superbonus 110 per cento. Facendo una valutazione biennale del comparto si evidenzia una crescita nel numero delle imprese nell'alto Lazio di circa 400 imprese in più, con un tasso di crescita del 5,3 per cento, molto simile tra le due province analizzate: Viterbo 5,26 per cento e Rieti 5,34 per cento. (segue) (Rer)