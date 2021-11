Imprese: Camera commercio Rieti-Viterbo, +0,34 per cento crescita in alto Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche sul piano nazionale il saldo tra aperture e chiusure nel terzo trimestre 2021 è stato positivo, chiudendo al di sopra di quota 20 mila imprese (per l'esattezza 22.258), una soglia superata solo due volte nei trimestri estivi del decennio pre-pandemico. A spingere sulla vitalità del sistema imprenditoriale nel trimestre da poco concluso sono state le costruzioni che, grazie agli influssi benefici dei bonus e superbonus, con 6.200 imprese in più (+0,95 per cento rispetto a fine giugno) hanno contribuito per il 28 per cento al bilancio positivo del periodo. (segue) (Rer)