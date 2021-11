Imprese: Camera commercio Rieti-Viterbo, +0,34 per cento crescita in alto Lazio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre al settore edile a spiccare per dinamismo nel trimestre estivo è stato quello delle attività professionali, tecniche e scientifiche (+1,16 per cento corrispondente a un saldo di 2.649 imprese in più). Come riflesso della ripartenza di tante attività legate alla dimensione sociale - e della voglia degli italiani di mettersi alle spalle i giorni del lockdown - si segnala anche il dato delle attività artistiche, sportive e di intrattenimento, cresciute in estate dell'1,02 per cento (819 unità). Istruzione (+0,95 per cento), attività finanziarie e assicurative (+0,89 per cento) e servizi alle imprese (+0,85 per cento) gli altri settori in evidenza per dinamismo. In termini assoluti, invece, dopo le costruzioni (come detto con 6.196 imprese in più) troviamo le attività di alloggio e ristorazione (+3.141), il commercio (+2.923) e le attività professionali, scientifiche e tecniche (+2.649). (segue) (Rer)