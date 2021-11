Energia: Papatheu (FI), decisione Algeria su Gme grave e inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu, "la decisione unilaterale, immotivata, dell’Algeria di non rinnovare l’accordo sul gasdotto Maghreb-Europa (Gme) è tanto grave, quanto inaccettabile". La parlamentare auspica in una nota che "l’Unione europea non ceda a tale ricatto e che intervenga di fronte ad un atto che rappresenta una vera e propria ritorsione nei confronti del Marocco. In un contesto segnato da tensioni e da un forte aumento dei prezzi energetici, l’Algeria con la sua mossa usa il gas per scopi prettamente politici, destabilizzando la sicurezza energetica dell’Ue e tagliando le forniture in un momento delicato, alla vigilia dell’arrivo dell’inverno. Diciamo no, insomma, al ricatto energetico".(Com)