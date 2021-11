Rai: Capitanio (Lega), surreale attacco Pd a Report

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' surreale che il Pd si accorga dell'esistenza di 'Report', contestando la libertà di stampa, solo in merito a un argomento molto complesso come quello dei vaccini. Fa specie questo atteggiamento perché i democratici hanno mantenuto un silenzio complice quando la trasmissione si occupava in maniera assolutamente parziale, e a tratti romanzata, delle inchieste sulla Lega. Un silenzio ancor più vergognoso quando si è cercato di mettere alla gogna la sanità lombarda, salvo poi dimenticarsi di raccontare che tutte le inchieste si erano dissolte come neve al sole. La campagna vaccinale del governo non è in discussione, ma mettere il bavaglio alla stampa è inaccettabile e pericoloso". Lo dichiara Massimiliano Capitanio, deputato Lega e capogruppo in Vigilanza Rai. (Rin)