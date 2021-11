Cina: il governo invita a fare scorta di beni alimentari, confusione tra i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Commercio della Repubblica popolare cinese ha invitato i cittadini a fare scorta di beni alimentari per fronteggiare possibili chiusure legate alla pandemia di Covid-19 e un'impennata dei prezzi seguita alle alluvioni dello scorso ottobre. Lo riferisce il quotidiano di Pechino "Economic Daily", aggiungendo che le disposizioni hanno suscitato le reazioni più disparate tra l'opinione pubblica cinese. In molti, per esempio, hanno pensato che l'invito delle autorità sia collegato a un'imminente guerra con Taiwan e hanno dunque reso d'assalto i supermercati, facendo incetta di beni quali sale, olio e farina. Invitando i cittadini a "tenere a freno l'immaginazione", la testata di Pechino ha precisato che le direttive hanno semplicemente carattere precauzionale. Le alluvioni che hanno colpito le province settentrionali lo scorso ottobre hanno infatti ridotto drasticamente l'offerta di verdura, provocando un generale rialzo dei prezzi superiore al potere d'acquisto di molte famiglie cinesi. (Cip)