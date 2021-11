Sardegna: sanità in crisi, si mobilitano pensionati, manifestazioni a San Gavino e Nuoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove proteste dei sindacati dei pensionati per il sistema sanitario sardo, la cui situazione viene definita in grave sofferenza. Due marce della Salute sono in programma per i prossimi 9 novembre a San Gavino e per il 13 a Nuoro. Per Spi Cgil, Fnp Cisl e Ur Uilp, la responsabilità maggiori andrebbero attribuite alla giunta regionale che "continua a far finta di affrontare i problemi annunciando soluzioni spot che non trovano concretezza nella realtà". "Da tempo - hanno detto i segretari regionali Marco Grecu (Spi Cgil), Adalberto Farina (Fnp Cisl) e Rinaldo Mereu (Ur Uilp) - chiediamo all'assessore della Sanità e alle forze politiche del Consiglio di definire un piano che garantisca a tutti i cittadini efficienza assistenziale e appropriatezza delle cure, superando le disparità territoriali e le criticità aggravate con la crisi pandemica". (segue) (Rsc)