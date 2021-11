Sardegna: sanità in crisi, si mobilitano pensionati, manifestazioni a San Gavino e Nuoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre segretari hanno inoltre rimarcato che "non si intravede alcuna volontà concreta di intervenire su una situazione che sta minando il diritto alla salute dei sardi e rischia di provocare danni irreparabili alla salute collettiva". L'attenzione dei sindacati si appunta in particolare sull'ospedale San Francesco di Nuoro "emblema di un'incapacità gestionale che si riscontra negli ospedali di quasi i tutti i territori". Per Spi, Fnp e Uilp "è urgente invertire la rotta, intervenendo sull'integrazione tra i servizi ospedalieri e i servizi territoriali, sulle liste d'attesa, sulla carenza di medici ospedalieri e di base, così come occorre anche una riflessione sul rapporto pubblico-privato". I sindacati chiedono l'avvio di un confronto con la Giunta, soprattutto in riferimento alle ingenti risorse del piano nazionale di ripresa che "devono essere destinate alla sanità pubblica e imprimere una netta inversione rispetto alle attuali inefficienze, prevedendo anche la realizzazione di strutture socio-sanitarie di prossimità, con facilità di accesso ai servizi e continuità delle cure". (Rsc)