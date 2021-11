Bolivia: Cidh, proteggere bambine e adolescenti da gravidanze forzate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Entrambe le vite meritano e devono essere protette", sottolinea il comunicato, firmato dal vice segretario generale della Ceb, padre Diego Plá, accompagnato dal consigliere legale della Ceb, Susana Inch e dal segretario per il ministero pastorale, padre Ben Hur Soto. La Chiesa cattolica ricorda inoltre che "nessuno può essere obbligato ad abortire, nemmeno in considerazione della gravità della violenza sessuale, perché l'aborto in Bolivia è un reato e nessuno può essere forzato, neanche il personale sanitario, a commettere tale reato", rivendicando "la necessità del rispetto dell'obiezione di coscienza". In precedenza l'arcidiocesi di Santa Cruz aveva affermato che "un delitto non si risolve con un altro delitto" e aveva offerto "accoglienza e assistenza alla ragazza e al bambino, dando ospitalità gratuita nel Centro per le madri adolescenti". (Brb)