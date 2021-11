Germania: Merkel, forti restrizioni per non vaccinati Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vi saranno “forti restrizioni” in Germania per quanti non si sono vaccinati contro il Covid-19. È quanto dichiarato dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, nel corso di una riunione con i deputati dell’Unione, gruppo popolare formato al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). Come riferisce l’emittente televisiva “N-tv”, Merkel ha espresso preoccupazione per la crescita esponenziale dei contagi da coronavirus in corso in Germania. Per contrastare tale tendenza, i non vaccinati potrebbero essere sottoposti a test quotidiani per la Sars-Cov2 sul luogo di lavoro. Ulteriori restrizioni potrebbero basarsi sulla regola che consente l’acceso a luoghi pubblici e aperti al pubblico esclusivamente a vaccinati o guariti dal Covid-19. (Geb)