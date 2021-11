Imprese: Unioncamere Lazio, solidi segnali ripresa, crescita a +49 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2021 si cominciano a registrare solidi segnali di ripresa rispetto al periodo pre-pandemia. Il Lazio - nel terzo trimestre del 2021 - risulta essere la prima regione italiana per tasso di crescita delle imprese con un +0,49 per cento (rispetto alla media italiana dello +0,36 per cento). Il saldo trimestrale delle imprese è pari a +3.188 (7.089 le iscrizioni a fronte di 3.901 cessazioni). Il numero totale delle imprese registrate, al 30 settembre 2021, ammonta a 651.922 unità. Questo è quanto emerge dal report Movimprese diffuso oggi da Unioncamere Lazio. (segue) (Rer)