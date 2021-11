Imprese: Unioncamere Lazio, solidi segnali ripresa, crescita a +49 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lazio può vantare anche un altro primato: tra settembre 2019 e settembre 2021 è la regione italiana che, in valore assoluto, ha registrato l’incremento più elevato di imprese nel settore delle costruzioni, con un saldo - nei due anni - di 5.103 unità pari a una crescita cumulata del 5,8 per cento. Tutte le province della regione, tranne Viterbo, registrano un tasso di crescita delle imprese superiore alla media italiana (0,36 per cento). Nel terzo trimestre dell’anno la crescita del numero delle imprese è stata dello +0,38 per cento a Frosinone, dello +0,39 oer cento a Latina, dello +0,53 per cento a Roma, dello +0,45 per cento a Rieti e dello +0,29 per cento a Viterbo. (segue) (Rer)