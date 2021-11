Cop26: Bosnia, riduzione delle emissioni di gas serra del 33,2 per cento entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bosnia Erzegovina intende ridurre le emissioni di gas serra del 33,2 percento entro il 2030 e del 66 per cento entro il 2050. Lo ha dichiarato il presidente di turno bosniaco, Zeljko Komsic, nel suo intervento alla conferenza sul clima Cop26 che si tiene a Glasgow. Komsic ha aggiunto che la Bosnia Erzegovina "non ce la può fare da sola" a raggiungere questi obiettivi e che necessita dell'aiuto dei Paesi più sviluppati. "Nella lotta alla crisi climatica bisogna stare dalla stessa parte ed è necessario agire insieme. È necessario stabilire anche obiettivi realistici, perché l'attuazione richiederà risorse finanziarie significative, soprattutto in Paesi con un Pil più basso, come il mio. Il mio paese si sta impegnando per ridurre i gas serra, ma dovremo investire più energia e denaro in futuro per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati", ha affermato Komsic aggiungendo che la Bosnia Erzegovina ha confermato il suo impegno verso l'accordo di Parigi sul clima nell'aprile di quest'anno. (segue) (Seb)