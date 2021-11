Cop26: Bosnia, riduzione delle emissioni di gas serra del 33,2 per cento entro il 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' uno dei primi paesi dei Balcani occidentali ad adottare un piano aggiornato per ridurre le emissioni di gas serra del 33,2 per cento entro il 2030 e quasi del 66 per cento entro il 2050. Stiamo anche lavorando per consentire la transizione verso la sostenibilità e creare un ambiente migliore per attirare investimenti in energia pulita. Avremo bisogno di una significativa assistenza internazionale per il trasferimento di tecnologia, l'istituzione di meccanismi finanziari per incoraggiare la decarbonizzazione, nonché sostegno finanziario per progetti relativi alle questioni climatiche", ha affermato Komsic. Il presidente di turno bosniaco ha poi ricordato che il suo Paese ha firmato la Dichiarazione di Sofia nel novembre 2020 e sta attualmente lavorando a un piano climatico integrato per il periodo 2021-2030, che include gli obiettivi dell'Ue nel campo dell'energia e del clima. (Seb)